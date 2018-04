Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (70, "Eraser") hat sich in einem Krankenhaus in Los Angeles einer geplanten Operation am Herzen unterzogen und diese gut überstanden. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien befinde sich aktuell zur Genesung weiterhin im Hospital, sei aber schon wieder in sehr guter Verfassung, berichtet die US-amerikanische Seite "Page Six".

Die Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht worden sein soll, trug sich demnach bereits am vergangenen Donnerstag zu. Laut seines Sprechers Daniel Ketchell erhole sich Schwarzenegger sehr gut und sei bester Laune. Er soll sogar direkt nach der Operation schon Witze gerissen haben. So habe der "Terminator"-Star in Anlehnung an seinen berühmten Satz "Ich komme wieder" aus der Sci-Fi-Reihe nach der Narkose "Ich bin zurück" gesagt.

Bei der ausgetauschten Herzklappe habe es sich laut des Berichts bereits um eine künstliche gehandelt, die dem Schauspieler 1997 aufgrund eines angeborenen Herzfehlers eingesetzt werden musste.