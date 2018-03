Arnold Schwarzenegger (70, "The Expendables 3") ist nicht nur auf der Leinwand ein echter Kämpfer, sondern auch im wahren Leben. Wie sein Sprecher Daniel Ketchell via Twitter mitteilte, ist der "Governator" nach einer Not-OP am offenen Herzen wieder bei Bewusstsein, sein Zustand sei stabil.

"Er ist wach und seine ersten Worte waren 'Ich bin zurück', er ist also frohen Mutes", twitterte Ketchell. Zunächst hatte das US-Promi-Portal "TMZ" über die OP berichtet. Schwarzeneggers Sprecher bestätigte den Bericht wenig später. Demnach war der Eingriff geplant gewesen.

Die Ärzte hätten zunächst einen kleineren Eingriff vorgesehen, nachdem aber Komplikationen aufgetreten seien, habe sich das Team für eine OP am offenen Herzen entschieden, die sich dann über mehrere Stunden hinzog. Der frühere Gouverneur von Kalifornien war schon 1997 einmal am Herzen operiert worden. Die damals eingesetzte Pulmonalklappe habe nun ausgetauscht werden müssen, so Ketchell.

Österreichs Bundeskanzler schickt Genesungswünsche

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (31) wünschte dem aus Österreich stammenden Schwarzenegger via Twitter eine "gute Besserung und viel Kraft nach seiner Herzoperation". Er freue sich auf ein Wiedersehen in Wien im Mai.