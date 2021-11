Art LaFleur ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Schauspieler kämpfte zehn Jahre lang gegen eine Parkinson-Erkrankung.

Art LaFleur ist tot. Der Schauspieler ist nach einem zehnjährigen Kampf mit der Parkinson-Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau Shelley dem US-Portal "TMZ". Der Schauspieler verstarb im Kreise seiner Familie in seinem Zuhause.

Auf Facebook schrieb Shelley LaFleur: "Er war ein großzügiger und selbstloser Mann, was er auch in seine Schauspielerei übertrug. Aber was noch wichtiger ist, was er für seine Familie und Freunde war [...] Ich hatte das große Glück, eine 43-jährige Beziehung mit einem Mann zu haben, der mich schätzte und den ich verehrte."

Art LaFleur wurde mit dem Baseball-Film "The Sandlot" bekannt

Art LaFleur wurde 1943 in Gary, Indiana, geboren. Mit einem Football-Stipendium studierte er an der University of Kentucky, danach zog es ihn nach Chicago, wo er Schauspielstunden nahm. 1975 zog er für die Schauspielerei nach Los Angeles.

Größere Bekanntheit erlangte LaFleur in den Folgejahren durch den Baseball-Film "The Sandlot", in dem er Babe Ruth verkörperte. Zudem spielte er in der "The Santa Clause"-Reihe oder in dem Film "Feld der Träume". Nebenrollen übernahm er in Serien wie "Das A-Team", "Emergency Room" oder "Malcolm mittendrin".