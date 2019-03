Alles begann mit einem Hochzeitsfoto seiner Eltern. Im Oktober 2013 teilte Arthur Chatto eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Lady Sarah und Daniel Chatto. Das Paar hatte im Juli 1994 geheiratet. So weit, so unspektakulär. Doch Lady Sarah Chatto ist die Nichte von Queen Elizabeth II. und die einzige Tochter ihrer Schwester Prinzessin Margaret. Ihr Sohn Arthur, sowie dessen älterer Bruder Samuel, gehören also zum britischen Königshaus und sind die Großcousins der Prinzen William und Harry.

Allein das dürfte allerdings nicht ausreichen, dass es der 20-jährige Arthur Chatto zu einer beachtlichen Followerschaft bei Instagram gebracht hat. 138.000 Menschen folgen dem Studenten - dabei hat er gerade mal 43 Beiträge veröffentlicht. Zum Vergleich: Der offizielle Instagram-Account von Harry und William verzeichnet über sieben Millionen Abbonnenten bei rund 1750 Beiträgen.

Arthur Chatto postet Selfie in Unterhose bei Instagram

Doch Arthur Chatto tut etwas, das für Harry und William undenkbar wäre: Er postet Fotos von sich mit nacktem Oberkörper. Mal ein Selfie in Unterwäsche vorm Spiegel, mal beim Krafttraining in der Muckibude. Für einen Royal äußerst ungewöhnlich und eigentlich höchst unpassend.

Aber schon seine Großmutter Prinzessin Margaret nahm es mit den strengen Regeln im Königshaus nicht so genau. Sie verliebte sich in den königlichen Rittmeister Pete Townsend, der war allerdings verheiratet und zweifacher Vater. Ihre Ehe mit dem Fotografen Lord Snowdon wurde geschieden. Die Schwester der Queen hatte Affären, feierte wilde Partys und konsumierte Unmengen an Whiskey und Zigaretten. 2002 starb sie im Alter von 71 Jahren.

Arthur Chatto belegt aktuell nur Platz 25 der britischen Thronfolge. Das Baby von Prinz Harry und seiner Frau Meghan wird ihn nach seiner Geburt um einen weiteren Platz verdrängen. Kein Problem für den Adelsspross, der sich lieber seinem Studium der Kunstgeschichte widmet und ein begeisterter Extrem-Sportler ist. So folgt er auf Instagram nicht nur brav den Kanälen der britischen Königsfamilie, sondern auch diversen Outdoor-Marken und Abenteurern.

Zuletzt postete Arthur Chatto ein Foto, das ihn oberkörperfrei beim Wandern in den schottischen Highlands zeigt. Auch die Queen liebt diese raue Landschaft. Not amused dürfte sie möglicherweise über ihren nackten Großneffen sein. Denn nach dem letzten Oben-Ohne-Schnappschuss hat Arthur nur noch ein Foto im Smoking veröffentlicht.