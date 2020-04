US-Sängerin Ashlee Simpson (35, "Pieces Of Me") und Ehemann Evan Ross (31) haben ihren Instagram-Followern eine freudige Nachricht überbracht: "Wir sind schwanger und freuen uns sehr, dies mit allen zu teilen", schreibt Ashlee Simpson in einem Post und fügt "Baby #3" hinzu. "Unsere Familie wächst, Ash und ich können es kaum erwarten, den Neuzugang kennenzulernen", fügt der werdende Vater in einem eigenen Posting hinzu, das er zeitgleich absetzte. Beide veröffentlichten dazu ein Bild, auf dem sie den positiven Schwangerschaftstest lächelnd in die Kamera halten. Das Ehepaar erwartet das zweite gemeinsame Kind.

Mit Evan Ross, Sohn von Soul-Ikone Diana Ross (76), hat Ashlee Simpson bereits Tochter Jagger Snow (4). Seit 2014 ist das Paar verheiratet. Aus ihrer Ehe mit Fall-Out-Boy-Bassist Pete Wentz (40), die 2011 geschieden wurde, stammt Sohnemann Bronx Mowgli (11). Die Musikerin habe sich bereits seit Längerem weiteren Nachwuchs gewünscht, wie eine Quelle dem US-Magazin "People" kürzlich verriet.

In ihrem Post macht die Schwester von Jessica Simpson (39) auf die Organisation "March of Dimes" aufmerksam, dessen Hilfsfonds das Ehepaar unterstütze, so Simpson. "Während dieser beispiellosen Zeit wissen wir, dass schwangere Frauen möglicherweise stärkerem Stress ausgesetzt sind. Auf ihrer Instagram-Seite könnt ihr sehen, wie 'March of Dimes' Müttern und Babys hilft, die Pflege zu bekommen, die sie jetzt und in Zukunft brauchen."