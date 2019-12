Auch Stars wie "Pretty Little Liars"-Darstellerin Ashley Benson (29) haben hin und wieder Fan-Momente. Das beweist ein Foto auf dem Instagram-Account der Schauspielerin. Auf dem Schnappschuss grinst sie mit "Zurück in die Zukunft"-Legende Christopher Lloyd (81) und "Vampire Diaries"-Star Ian Somerhalder, der am gestrigen Sonntag seinen 41. Geburtstag feierte, in die Kamera.

"Ich war so nervös, Christopher Lloyd zu treffen, aber mein Bruder, Ian Somerhalder, hat mir geholfen. Was für eine Ehre", schwärmt die 29-Jährige unter dem gemeinsamen Foto. Lloyd spielte in der ikonischen Science-Fiction-Trilogie "Zurück in die Zukunft" an der Seite von Michael J. Fox (58) alias Marty McFly den zeitreisenden Wissenschaftler Emmett "Doc" Brown.