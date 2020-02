Sieht so das vollkommene Glück aus? Völlig vernarrt starrt Ashley Graham (32, "A New Model") in einem neuen Instagram-Post auf ihren neugeborenen Sohn, während sie ihn stillt. "Kaffee & Milch" schreibt das Plus-Size-Model unter das Foto, das offenbar in einem Restaurant im New Yorker Szene-Stadtteil Brooklyn aufgenommen wurde. Eingekuschelt in einen braunen Plüsch-Einteiler mit Bärchen-Ohren lebt der kleine Isaac allem Anschein nach sein bestes Leben auf dem Schoss seiner Mama.

Graham, die als Model vor allem für ihre sexy Unterwäsche- und Bademoden-Kampagnen bekannt ist, zeigt sich auf dem Foto ganz natürlich und schlicht: in einem bedruckten weißen Sweatshirt der Marke Fear of God und mit wenig Make-up schlürft die frisch gebackene Mutter an ihrer Tasse, die langen Haare hat sie zu einem Dutt zurückgebunden. Ihr Sohn Isaac Menelik Giovanni erblickte Ende Januar das Licht der Welt. Vater des Kindes ist ihr Ehemann Justin Ervin (31).

Ehrlicher Umgang mit dem Muttersein

Schon während ihrer Schwangerschaft wurde die 32-Jährige für ihre ehrliche Dokumentation des Mutterseins auf Instagram gefeiert, als sie sich unter anderem stolz mit Dehnungsstreifen zeigte. Vor kurzem sorgte sie zudem mit einem Post für Aufsehen, in dem sie die unangenehmen Seiten der Nach-Geburt thematisierte. "Hebe deine Hand, wenn du nicht wusstest, dass du auch deine eigenen Windeln wechseln würdest", schrieb Graham und postete dazu ein Foto von sich in Einwegunterwäsche.