US-Model Ashley Graham hat versucht, sich einen BH aus Tape zu kleben. Doch das klappt nicht so gut. "Habt Ihr das mal versucht? Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Jordan hat es wirklich versucht", sagt Graham in einem Video auf Instagram. "Sie hat keinen schlechten Job gemacht. Aber ich glaube, das hier verfehlt seinen Zweck. Kim hat es probiert, Cardi B hat es probiert - ich probiere auch zu tapen. Aber ich weiß einfach nicht, wie das funktionieren soll." Graham spricht von Kim Kardashian West, die ihren "Tape-BH" auf Instagram gezeigt hatte. Auch Rapperin Cardi B berichtet von ihren Erfahrungen mit getapeten Brüsten. Ihre hatten durch eine Schwangerschaft gelitten. Mit Tape bringt Cardi B sie in die Form, in die sie sich die Brüste wieder operieren lassen will. Das klappt deutlich besser als bei Graham - und die hat auch noch richtig Spaß, als das Tape wieder runter kommt.