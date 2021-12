So sieht Model Ashley Graham aktuell nicht aus.

Dem mit Zwillingen hochschwangeren Model Ashley Graham ist ein Schneidezahn ausgeschlagen worden. Schuld daran ist ihr wild tobender Sohn.

Zahnärztlicher Notfall bei US-Model Ashley Graham (34)! Eigentlich bereitet sie sich gerade auf die anstehende Geburt ihrer Zwillinge vor. Doch nun musste sie sich mit einem ausgeschlagenen Schneidezahn beschäftigen, wie sie in einer Instagram-Story mitteilte.

Auf dem geposteten Foto ist die Zahnlücke in ihrem geöffneten Mund deutlich zu sehen. Dazu schrieb Graham: "Isaac gab mir einen Kopfstoß und mein Zahn ist abgebrochen". Mit einem "Happy Hump Day!" (Dt. "Fröhlicher Huckel Tag!") spielte sie außerdem auf den Rest ihres Originalzahns an, der in der Lücke noch zu sehen ist.

Bald sind sie zu fünft

Isaac Menelik Giovanni Ervin ist der 23 Monate alte Sohn von Ashley Graham und ihrem Ehemann Justin Ervin. Das Paar ist seit 2010 verheiratet.

Mitte September hatte Graham in einem Instagram-Video verkündet, dass sie Zwillinge erwartet. In dem kurzen Clip zeigte sie, wie sie und ihr Mann zwei positive Schwangerschaftstests begutachten und anschließend bei einem Ultraschall-Termin erfahren, dass sie zwei Jungen erwarten. Graham brach dabei in schallendes Gelächter aus und konnte es gar nicht glauben, dass sie bald Mutter von drei Jungs sein wird.