Ashley Greene ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schauspielerin und ihr Ehemann sind nun Eltern einer kleinen Tochter.

Schauspielerin Ashley Greene (35) und ihr Ehemann, der Unternehmer Paul Khoury, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter kam bereits in der vergangenen Woche zur Welt, wie der "Twilight"-Star auf Instagram bestätigte. Zu einem Foto der kleinen Hand des Babys schrieb Greene: "Und einfach so hat sich alles verändert. In einem einzigen Moment kamst du in unsere Welt und alles andere verblasste. Nichts anderes war von Bedeutung."

"Die Liebe, die uns umgibt, kann man nicht erklären, man kann sie nur im tiefsten Innern spüren. Wir lieben dich so sehr, kleines Mädchen. Willkommen in unserer Welt", fügte sie liebevoll hinzu. Auch den Namen und das genaue Geburtsdatum verriet die Schauspielerin: Kingsley Rainn Khoury kam am 16. September zur Welt.

Seit 2018 verheiratet

Ihre Schwangerschaft hatte Ashley Greene im März ebenfalls auf Instagram bekannt gegeben. Die Schauspielerin und ihr Ehemann gaben sich im Juli 2018 in einer emotionalen Zeremonie in San Jose, Kalifornien, das Jawort. Im Dezember 2016 hatte Khoury ihr während eines Urlaubs in Australien und Neuseeland am Fuße der Bridal Veil Falls einen Antrag gemacht.

Ashley Greene ist besonders durch die Filme der "Twilight"-Saga bekannt geworden. Die Filme waren von 2009 bis 2012 ein weltweiter Kinoerfolg. Die 35-Jährige spielte in der Vampir-Saga die übersinnliche Alice Cullen.