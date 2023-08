von Eugen Epp Ashley Olsen wurde im Doppelpack mit ihrer Zwillingsschwester Mary-Kate berühmt. Jetzt soll sie selbst eine Familie gegründet haben – nachdem sie ihre Schwangerschaft geheim hielt.

Viele kennen sie vor allem im Doppelpack mit ihrer Zwillingsschwester Mary-Kate: Ashley Olsen teilte sich mit ihr schon in ihrer frühen Kindheit eine Rolle in der Serie "Full House", später drehten die zweieiigen Zwillinge gemeinsam Filme wie "Ein verrückter Tag in New York".

Jetzt hat Ashley Olsen offenbar selbst eine Familie gegründet: Die 37-Jährige soll laut eines Berichts des US-Promiportals "TMZ" zum ersten Mal Mutter geworden sein. Die Seite bezieht sich auf Quellen, die Olsen und ihrem Ehemann Louis Eisner nahestehen sollen. Laut des Berichts hat Olsen einen Sohn zur Welt gebracht, der Otto heißt.

Ashley Olsen und ihr Mann Louis Eisner scheuen die Öffentlichkeit

Die Nachricht kommt ziemlich überraschend – denn bisher war nichts von einer Schwangerschaft der Schauspielerin bekannt. Die Geburt soll auch schon einige Monate zurückliegen. Allerdings hat Ashley Olsen ihr Privatleben in den vergangenen Jahren ohnehin unter Verschluss gehalten und sich mit ihrem Mann selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Bekannt ist aber, dass Olsen und Eisner im vergangenen Dezember geheiratet haben. Auch damals heirateten sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beide sind seit 2017 ein Paar. Zu der Geburt ihres Kindes äußerten sich Olsen und Eisner bislang nicht.

Ashley Olsen ist trotz der Film- und Serienerfolge während ihrer Kindheit schon seit Längerem nicht mehr als Schauspielerin tätig – ebenso wie ihre Schwester Mary-Kate. Die Zwillinge arbeiten aber auch weiterhin zusammen: Mittlerweile führen sie ihr eigenes Modelabel "The Row" und sind damit nicht minder erfolgreich.

Quelle: TMZ

Sehen Sie im Video: Im Jahr 1987 teilten sich die eineiigen Olsen-Zwillinge die Rolle des Babys Michelle Tanner in der US-Sitcom "Full House". Was machen die damals beliebten Kinderstars heute?