Ashton Kutcher hat sein Weltraumticket wiederverkauft. Seine Frau Mila Kunis hat dem Schauspieler offenbar ins Gewissen geredet.

Ashton Kutcher (43) wird wohl so schnell doch nicht ins All fliegen. Der Hollywood-Star hat sein Weltraumflugticket an Richard Bransons (70) Unternehmen "Virgin Galactic" zurückverkauft. Das verriet er nun in einem Gespräch mit dem US-Nachrichtenkanal "Cheddar News".

"Als ich geheiratet und Kinder bekommen habe, hat meine Frau mich daran erinnert, dass es wohl eher keine kluge Familienentscheidung sei, ins All zu fliegen, wenn wir kleine Kinder haben", erklärte er seine Beweggründe. Der Schauspieler ist seit Juli 2015 mit seiner ehemaligen "Die wilden Siebziger"-Kollegin Mila Kunis (37) verheiratet. Gemeinsam haben sie die beiden Söhne Wyatt (6) und Dimitri (4).

"Irgendwann werde ich ins All fliegen"

Kutcher sollte auf dem nächsten "Virgin Galactic"-Flug an Bord sein. Branson selbst durchbrach erst vor wenigen Tagen als Erster mit seinem Raketenflieger die Erdatmosphäre und erlebte für einige Minuten die Schwerelosigkeit. Wirklich aufgeben will der Schauspieler seinen Traum allerdings nicht. "Ich bin nicht auf dem nächsten Flug, aber irgendwann werde ich ins All fliegen", versicherte Kutcher.

Kutcher ist nicht der einzige Promi, der mit "Virgin Galactic" ins All fliegen will. Auch Stars wie Katy Perry (36), Leonardo DiCaprio (46), Justin Bieber (27), Lady Gaga (35), Tom Hanks (65), Brad Pitt (57) und Angelina Jolie (46) sollen auf der Liste stehen, wie etwa "USA Today" schreibt.