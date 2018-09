Ashton Kutcher (40, "Kiss and Kill") hatte Glück. Der Schauspieler fuhr am Dienstag mit seinem Auto einen Jungen auf dem Roller in L.A. an. Der rappelte sich aber schnell wieder auf und freute sich über die prominente Begegnung, wie er jetzt gegenüber "ET Online" erzählt.

Das wird Leo Marenghi (19) noch lange seinen Freunden erzählen. Der Babysitter wollte am Dienstag Nachmittag gerade seine Schützlinge von der Schule abholen, als ein schwarzer Tesla aus dem Gelände der Sunset Bronson Studios bog, ihn auf dem Roller übersah und mit ihm kollidierte. "Man kann nicht wirklich um die Ecke sehen, also ist er einfach rausgefahren und hat mich nicht gesehen." Als der erste Schock überwunden war, Leo von der Straße aufstand und dem Unfallverursacher in die Augen sah, war sein Ärger schnell verflogen. Denn aus dem Auto stieg kein Geringerer als "Two and a Half Men"-Star Ashton Kutcher.

Ein Foto als Entschuldigung

Der Ehemann von Mila Kunis (35, "Bad Moms 2") entschuldigte sich offenbar sofort bei dem Jungen und fragte, ob alles ein Ordnung sei. Dieser nutzte die Gunst der Stunde und bat den Hollywood-Star um ein gemeinsames Foto. Den Schnappschuss und ein weiteres Bild, das seine leichten Blessuren zeigt, postete Leo auf seiner Facebook-Seite. Dazu schreibt er: "Ich wurde heute von einem Auto angefahren. Aber es war ok, weil es Ashton Kutcher war." Er wolle den Schauspieler trotz einer Schürfwunde auch nicht weiter für den Unfall belangen, erklärte er gegenüber "ET Online".