Der Tod des US-amerikanischen Kochs und TV-Moderators Anthony Bourdain schockte am Freitag die Fernseh- und Medienwelt. Auf Twitter hat nun seine Lebensgefährtin, die Schauspielerin Asia Argento (42, "Missverstanden"), ihre Trauer mit einem Statement ausgedrückt. Die beiden waren seit 2017 ein Paar. Davor war Bourdain von 1985 bis 2005 mit Nancy Putkoski verheiratet gewesen. 2007 heiratete er Ottavia Busia, das Paar ließ sich 2016 scheiden.

Argento schrieb an ihre Fans gerichtet: "Anthony hat in allem, was er tat, alles von sich gegeben. Sein brillanter und furchtloser Geist hat so viele berührt und inspiriert. Seine Großzügigkeit kannte keine Grenzen. Er war meine Liebe, mein Fels, mein Beschützer. Ich bin zutiefst am Boden zerstört. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Ich bitte euch, ihre und meine Privatsphäre zu respektieren."

Der 61-Jährige verstarb am Freitag in seinem Hotelzimmer, wie CNN in einem Statement erklärte. Bourdain moderierte seit 2013 die Food&Travel-Show "Parts Unknown" für den Sender. "Seine Liebe für große Abenteuer, neue Freunde, gutes Essen und Trinken und seine außergewöhnlichen Geschichten über die Welt machten ihn zu einem einzigartigen Geschichtenerzähler", heißt es in der Stellungnahme. Mit seinem Talent habe er die Leute fasziniert. "Wir werden ihn sehr vermissen. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser unglaublich schweren Zeit bei seiner Tochter und Familie", so der Sender.

CNN zufolge hielt sich Bourdain gerade in Frankreich auf, um an der neusten Folge für seine Sendung zu arbeiten. Ein Freund habe ihn am Freitagmorgen leblos in seinem Hotelzimmer gefunden. Der Sender berichtet von einem Suizid. Bourdains Serie "Parts Unknwon" wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet, darunter fünf Mal mit dem Emmy-Award.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111