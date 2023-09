von Christina Klein Prinzessin Diana verstarb vor 26 Jahren – doch der Nachwelt hinterließ sie Tonaufnahmen, die in einer Dokumentation veröffentlicht werden. Eine besagt, König Charles III. soll enttäuscht gewesen sein, dass Harry kein Mädchen war.

Prinz Harry empfindet sich selbst als Ersatz, das machte er deutlich in seinen Memoiren "Spare", doch vielleicht liegt der Prinz mit diesen Empfindungen näher an der Realität, als man zuerst glauben mag. Neu veröffentlichte Tonbandaufnahmen von Prinzessin Diana verraten, dass sein Vater nie einen zweiten Sohn wollte, sondern die Hoffnung auf eine kleine Tochter hatte.

In den 1990er Jahren nahm Prinzessin Diana, die Mutter von Prinz Harry, etliche Tonbänder auf, die sie heimlich dem Journalisten Andrew Morton zugespielt haben soll. Dieser brachte 1992 daraufhin das Buch "Diana – Her True Story" auf den Markt, an dem die Prinzessin auf diesem Wege mitgeschrieben haben soll. Der britische Palast leugnet bis heute die Mithilfe Dianas an dem Werk.

Bisher unbekanntes Audio-Material von Prinzessin Diana wird veröffentlicht

Doch die Tonbandaufnahmen aus dieser Zeit existieren nach wie vor und es gibt einiges an Material, das die Öffentlichkeit bisher nicht zu Ohren gekommen ist. Einige der Aufnahmen werden in der Dokumentation "Diana: The Rest of Her Story" im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Die amerikanische Show "Good Morning America" von ABC durfte vorab reinhören.

Diana soll auf einem Tape eine Situation von Prinz Harrys Taufe beschreiben. König Charles, damals noch Prinz Charles, soll zu der Stiefmutter von Prinzessin Diana gegangen sein und gesagt haben: "Weißt du, wir waren so enttäuscht, weil wir dachten, es wäre ein Mädchen". Dianas Stiefmutter Raine Spencer soll dem Prinzen damals geantwortet haben: "Du solltest dir bewusst machen, was für ein Glück du hast, ein gesundes Kind zu haben". Eine Antwort, die Prinz Charles ungnädig gestimmt haben soll. Die Prinzessin soll auf den Aufnahmen auch sagen, dass im Anschluss ein Fensterladen runtergekommen ist, "das tut er, wenn jemand ihm widerspricht". Ob dieser Vorfall händisch durch Charles ausgelöst wurde, beschreibt das Nachrichtenportal "CNN" nicht.

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall. Es soll sieben Stunden Material im Audioformat geben, wann und wo weitere Tonbandaufnahmen veröffentlicht werden, hält Andrew Morton noch geheim. Auf die Frage der ABC-Moderatorin sagt er: "Es besteht weltweites Interesse, aber wir werden sehen, was passiert."

Quellen: ABC, CNN

