Auktion "We Are The World"-Noten von Kenny Rodgers versteigert

Die Original-Noten des Songs "We Are The World" mit Botschaften von Welt-Stars haben für einen stolzen Preis den Besitzer gewechselt. Aber auch andere wertvolle Dinge von Rodgers wurden versteigert.

Kleidungsstücke, Originalfotos, Musik-Trophäen, sogar zwei Autos: Bei der Auktion etlicher Stücke aus dem Nachlass von Country-Sänger Kenny Rodgers sind auch dessen Original-Noten zum Welthit "We Are The World" unter den Hammer gekommen. Die insgesamt vier gerahmten Seiten erzielten mit 156.250 US-Dollar (etwa 158.000 Euro) das höchste Gebot der Auktion, wie am Sonntag aus der Website des Auktionshauses Julien's hervorging.

1985 brachte der von Lionel Richie und Michael Jackson geschriebene und von Quincy Jones produzierte Song - an dem Rodgers an der Seite weiterer Weltstars mitwirkte - mehr als 50 Millionen Dollar für einen Afrika-Hilfsfonds ein.

Besonders sind die Noten auch wegen der Unterschriften etlicher Stars - neben Lionel Richie und Michael Jackson hatten es damals zum Beispiel Billy Joel, Cyndi Lauper, Tina Turner und Bruce Springsteen signiert, mit teils persönlichen Botschaften für Rodgers.

Wer ist Kenny Rodgers?

Der 1938 im texanischen Houston geborene Sänger Kenny Rodgers gehörte zu den erfolgreichsten Popmusikern der USA. Die Karriere des mehrfachen Grammy-Gewinners säumten Welthits wie "Islands In The Stream", "The Gambler" oder "Lucille". 2020 starb er im Alter von 81 Jahren in Sandy Springs im US-Bundesstaat Georgia.