von Luisa Schwebel Im Zuge der Filmproduktion des Biopics "Elvis" verbrachte Austin Butler viel Zeit mit Elvis Presleys Nachkommen, unter anderem auch der kürzlich verstorbenen Lisa Marie Presley. In einem Interview hat sich der Schauspieler jetzt an ihre Beziehung erinnert.

Austin Butler fand sich während des Drehs zu Baz Luhrmanns Film "Elvis" so sehr in die Rolle des King of Rock'n'Roll, dass er heute immer noch wie Presley spricht. Auch im Interview mit Talkhost Jimmy Fallon erzählte Butler mit Elvis' tiefem Zungenschlag – von seiner Ehrfurcht bei den Golden Globes und von seinem Verhältnis mit Elvis' Nachfahren.

Austin Butler erinnert sich an Lisa Marie Presley

Am 12. Januar verstarb die einzige Tochter der Musiklegende, Lisa Marie Presley, mit 54 Jahren. Auch mit ihr pflegte Butler Kontakt. Er habe sie zum ersten Mal getroffen, als sie den Film gemeinsam in Elvis' Anwesen Graceland guckten, erzählte der Schauspieler Jimmy Fallon. "Ich hatte noch nie eine Erfahrung, bei der ich jemanden getroffen und sofort eine tiefe Beziehung zu ihm gespürt habe", sagte er. "Sie war eine Person, die nicht wirklich etwas zu beweisen hatte und sich nicht jedem öffnen wollte, und sie öffnete sich mir einfach, und wir kamen uns so schnell so nahe", verriet er. "Es ist einfach erschütternd", sagte Butler.

Noch in seiner Dankesrede erwähnte der Schauspieler sowohl Lisa Marie als auch deren Mutter und Elvis' Ex-Frau Priscilla Presley. Lisa Marie Presley starb zwei Tage nach der Zeremonie, zu der sie noch erschienen war. Auch bei ihrer Trauerfeier in Graceland war Butler dabei, begleitet von seiner Freundin, dem Supermodel Kaia Gerber.

Am 1. Februar wäre sie 55 Jahre alt geworden

"Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht teilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", zitierte die US-Zeitschrift "People" aus einem Statement von Priscilla Presley.

An Lisa Maries 55. Geburtstag am 1. Februar postete Priscilla Presley erneut liebevolle Worte über ihre Tochter. "Mein Wunsch ist es, meine drei Enkelkinder zu beschützen und unsere Familie zusammenzuhalten. Vom ersten Moment an, als ich Lisa in meinen Armen hielt, habe ich sie beschützt, geliebt und geführt, so wie ich es mit meinem Sohn getan habe. Unsere Herzen sind gebrochen, und ich muss lernen, ohne meine einzige Tochter zu leben. Wir lieben Sie alle sehr, und wir spüren Ihre Gebete. Vielen Dank, dass Sie sich so intensiv um unsere Familie kümmern", schrieb sie auf Instagram.

Quelle: Tonight Show Starring Jimmy Fallon