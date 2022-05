© getty/Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Kaia Gerber und Austin Butler gehören seit der "Elvis"-Premiere in Cannes zu den Hollywood-Traumpärchen.

Austin Butler (30) und Kaia Gerber (20) haben auf der "Elvis"-Premiere in Cannes am Mittwoch (25. Mai) vor den Fotografen einen innigen Kuss ausgetauscht. Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele zeigte sich das Paar schwer verliebt.

Die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (56) ist offenbar nach Frankreich gereist, um ihren Freund zu unterstützen. Die beiden sollen laut "Page Six" seit Januar dieses Jahres ein Paar sein. Zuvor gab es schon Gerüchte um eine potenzielle Liebe der Stars, nachdem sie angeblich zusammen ein Yogastudio verließen und gemeinsam in den Urlaub flogen. Im März gaben sie auf einer Party im Vorfeld der Oscar-Verleihung ihr Debüt in der Öffentlichkeit. Auch auf der Met Gala ließen sich der Hollywood-Star und das Nachwuchsmodel gemeinsam fotografieren.

Auf der Veranstaltung in Cannes trug Gerber ein maßgeschneidertes rotes Neckholder-Slip-Kleid von Celine by Hedi Slimane. Dazu kombinierte sie Diamantohrringe von Tiffany & Co. und hatte ihre Haare zu einer lockeren Hochsteckfrisur zusammengebunden. Ihr berühmter Freund entschied sich für einen eleganten Anzug und eine passende Fliege.

Butler besuchte die Premiere in hochkarätiger Begleitung

Austin Butler spielt in dem biografischen Musikdrama "Elvis" die Rolle des King of Rock 'n' Roll. Er besuchte die Premiere des Films mit seinen Co-Stars. Tom Hanks (65), Olivia DeJonge (24) und Alton Mason (24) begleiteten den Schauspieler. Butler erschien außerdem mit Elvis Presleys Ex-Frau, Priscilla Presley (77), an seiner Seite.