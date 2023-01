Vanessa Hudgens und Austin Butler bei der Premiere von "Once Upon a Time... in Hollywood", 2019.

Eine Freundin ermutigte Austin Butler dazu, Elvis Presley zu spielen. Nun ist klar, dass es sich dabei um seine Ex Vanessa Hudgens handelte.

Für Austin Butler (31) könnte es aktuell nicht besser laufen. Vor Kurzem gewann er für seine Darbietung in "Elvis" einen Golden Globe. Auch eine Oscar-Nominierung hat der US-Amerikaner nun inne. Dass er seinen Erfolg einer ganz bestimmten Person zu verdanken hat, scheint der Schauspieler dennoch nicht vergessen zu haben. Im Interview mit der "Los Angeles Times" verriet er, dass seine Ex-Freundin Vanessa Hudgens (34) ihn vor einigen Jahren ermutigt habe, Elvis Presley (1935-1977) in einem Film zu mimen.

"Wir waren schon so lange zusammen und dann hatte sie diesen hellseherischen Moment. Ich verdanke ihr wirklich viel dafür, dass sie an mich geglaubt hat", sagte er der Zeitung. Vor wenigen Wochen sprach er im "Actors Roundtable" von "The Hollywood Reporter" bereits über eine Freundin, die ihn damals ermutigt habe. Auf die Nachfrage der "Los Angeles Times", ob es sich dabei um seine Ex-Partnerin gehandelt habe, antwortete er: "Das ist korrekt. Ich war damals in einer Beziehung."

Vanessa Hudgens hatte eine Eingebung

Fans des Schauspielers waren sich jedoch schon vor dem Interview sicher, dass Butler von Hudgens gesprochen habe. Sie erzählte 2019 eine Geschichte, die fast identisch mit Butlers Aussagen aus dem "Actors Roundtable"-Format ist. "Letzten Dezember fuhren wir gemeinsam im Auto und wir hörten Weihnachtsmusik. Dann lief plötzlich ein Elvis-Presley-Weihnachtslied. [...] Er hat mitgesungen und ich sagte 'Schatz, du musst Elvis spielen'", erzählte die 34-Jährige damals bei "Live with Kelly and Ryan".

Austin Butler und Vanessa Hudgens waren von 2011 bis 2020 ein Paar. Butler ist mittlerweile in einer Beziehung mit Model Kaia Gerber (21), Hudgens datet den Baseballspieler Cole Tucker (26).