von Luisa Schwebel Als King of Rock'n'Roll Elvis Presley hat sich Austin Butler nicht nur in die Herzen vieler Musikfans gespielt. Am Dienstag erhielt der Schauspieler einen Golden Globe für seine Leistung – verwunderte das Publikum allerdings mit seiner Stimme.

Tief, langsam, mit einem weichen Südstaatenakzent – Elvis Presleys Stimme ist so legendär wie sein Tanz. Um dem King of Rock'n'Roll möglichst nah zu kommen, nahm Austin Butler für seine Darstellung in Baz Luhrmanns Biopic monatelang Stimmtraining.

Und tatsächlich ist Butlers Stimme kaum von der seines Musikidols zu unterscheiden.

Austin Butler spricht noch immer wie Elvis Presley

Am Dienstag gewann der 31-Jährige für seine Leistung einen Golden Globe. Zurecht, sagen Kritiker. Doch bei seiner Dankesrede auf der Bühne der Verleihung fiel den Zuschauenden vor dem TV-Gerät sowie im Saal auf: Ganz abgeschüttelt scheint Butler Presley noch nicht zu haben.

"Oh Mann, mir fehlen die Worte. Ich bin im Moment einfach so dankbar. Ich bin in diesem Raum voller meiner Helden. Brad [Pitt], ich liebe dich. Quentin [Tarantino], ich habe das 'Pulp Fiction'-Drehbuch ausgedruckt, als ich 12 war. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt hier bin", sagte er im typischen Elvis-Zungenschlag.

Im Netz sorgte die Szene für Häme. "Du bist aus Kalifornien", schrieb ein Nutzer auf Twitter in Anspielung an den Südstaatendialekt. "Haben wir mal nach dem Hypnotiseur gesehen, der Austin Butler in dauerhafter Elvis-Stimmen-Trance hält?", witzelte ein User. "Ich will nur wissen, ob Austin Butler seine Elvis-Stimme für den zweiten 'Dune'-Teil behält", twitterte Autorin Karen Han.

Er erklärt es selbst

Butler selbst hat in der jüngeren Vergangenheit bereits darüber gesprochen, wie sehr ihn die Rolle geprägt hat. Und dabei auch erwähnt, dass es für ihn schwierig ist, Elvis' Stimme wieder loszuwerden. "Zu diesem Zeitpunkt frage ich die Menschen oft: 'Ist dies meine Stimme?' Weil es hört sich an wie meine echte Stimme", sagte er im vergangenen Jahr "Entertainment Tonight".

Er habe zwei Jahre lang praktisch mit Elvis zusammengelebt, erklärte er und an nichts anderes denken können, als an seine Filmrolle. Sich so in die Musiklegende reinversetzt zu haben, dürfte für Butler lohnenswert gewesen sein. Er gilt als heißer Oscarkandidat.

Quellen: Golden Globes / Twitter / Entertainment Tonight