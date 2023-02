Schauspieler Austin Majors, der aus der Serie "NYPD Blue" bekannt war, ist im Alter von 27 Jahren gestorben.

Schauspieler Austin Majors (1995-2023) ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem CNN unter Berufung auf das Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles. Der ehemalige Kinderstar war vor allem für seine Rolle in der Serie "NYPD Blue" bekannt. Die Todesursache steht dem Bericht zufolge noch nicht fest.

Auftritte in bekannten Serien

In einem Statement schreibt die Familie laut CNN, Majors sei "ein künstlerischer, brillanter und freundlicher Mensch" gewesen. "Austin war sehr glücklich und stolz auf seine Schauspielkarriere", heißt es in der Erklärung demnach. Sein "Lebensziel war es, Menschen glücklich zu machen". Austin sei "die Art von Sohn, Bruder, Enkel und Neffe" gewesen, "die uns stolz gemacht hat, und wir werden ihn für immer zutiefst vermissen".

In "NYPD Blue" war Majors "IMDB" zufolge von 1999 bis 2004 in 48 Folgen zu sehen. Auftritte hatte er auch in anderen bekannten Formaten wie in "Emergency Room", "Navy CIS", "How I Met Your Mother" oder "Desperate Housewives".