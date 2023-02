13. Februar 2023

"War beschäftigt" - Blake Lively verrät, dass sie und Ryan Reynolds ein viertes Baby bekommen haben

Blake Lively und Ryan Reynolds haben noch keine Bilder von ihrem Baby gezeigt, doch am Super Bowl-Tag hat Lively ein Foto auf Instagram geteilt, das deutlich zeigt, dass sie keinen Babybauch mehr hat.

"Puppy Bowl Sunday 2023🥘 🍲 🥧 war beschäftigt", schrieb Lively in dem Post, der sie mit Reynolds Mutter Tammy zeigte.

Namen und auch das Geschlecht des Babys hat das Paar nicht verraten. Reynolds und Lively haben bereits drei Töchter: James (7), Inez (6) und Betty (3).

Im September verriet Lively ihre vierte Schwangerschaft. Auch dies postete sie auf Instagram. Die Schauspielerin veröffentlichte Fotos von sich – sichtbar schwanger. So wollte sie die Paparazzi vor ihrem Haus entmutigen.

"Hier sind Fotos von mir, im wirklichen Leben und schwanger, also lassen mich die 11 Typen, die vor meinem Haus auf eine Einhorn-Sichtung warten, in Ruhe“, schrieb sie. "Ihr macht mir und meinen Kindern Angst. Vielen Dank an alle anderen für all die Liebe und den Respekt und dafür, dass ihr den Konten und Veröffentlichungen entfolgt, die Fotos von Kindern teilen. Ihr habt alle Macht gegen sie. Und danke an die Medien, die eine "No Kids Policy" haben. Ihr alle macht den Unterschied 🙏♥️. Viel Liebe! Xxb”

