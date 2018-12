Der Sänger Gunther Emmerlich freut sich auf die Verleihung des Pfälzer «Saumagen-Ordens» am 12. Februar in Schifferstadt.

«Ich hatte immer wieder Sendungen in der Pfalz und auch Saumagen probiert - nicht, dass Sie glauben, ich wüsste nicht, was das ist», sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er sei offen für jede wohlschmeckende Küche. «Aber ich vergesse gleichzeitig nicht, woher ich komme. Daher schätze ich auch Thüringer Bratwurst - die übrigens von Fall zu Fall so unterschiedlich schmeckt wie Saumagen», meinte der in Eisenberg (Thüringen) geborene Künstler.

Als Preisträgerin 2018 wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am 12. Februar die Laudatio auf Emmerlich halten. «Da hoffe ich natürlich auf warme Worte», sagte der Sänger. Für die Zeremonie habe er Tipps vom früheren «Focus»-Chefredakteur Helmut Markwort erhalten, dem Preisträger von 2011. «Ich will versuchen, mich launig zu zeigen», sagte Emmerlich. Mit Markwort trete er in Mainz ab dem 8. Januar in einem Musical über den Buchdruckpionier Johannes Gutenberg auf. «Auch Margit Sponheimer ist dabei. Ich freue mich sehr darauf.»

Der undotierte «Saumagen-Orden» wird alljährlich von der Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft «Schlotte» verliehen. Emmerlich erfreue und beglücke die Menschen mit Gesang, hieß es zur Begründung. Dass der Sänger die Musicalrolle des Gutenberg übernommen habe, sei «der letzte auslösende Faktor» bei der Entscheidung gewesen.

Frühere Preisträger waren etwa Altkanzler Helmut Kohl (CDU) und Moderator Frank Elstner. Der Saumagen ist eine Pfälzer Spezialität aus Schweinebrät, Kartoffeln und Gewürzen. Der Orden wiegt 740 Gramm.