Unter anderem in der Rolle als Frau eines Geldwäschers in der Netflix-Dramaserie "Ozark" hat sich die 58-jährige US-Schauspielerin einen Namen gemacht. Nun wird sie auf dem berühmten Gehweg geehrt.

US-Schauspielerin Laura Linney (58, "You Can Count on Me", "Falling") wird auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt. Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles bekannt. Am 25. Juli soll Linney ihren Stern enthüllen - es ist die 2727. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Als Gastredner sind Schauspielerin Holland Taylor und "Ozark"-Produzent Chris Mundy eingeladen.