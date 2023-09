Die Eberhard-Schöck-Stiftung und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung haben den Jacob-Grimm-Preis an die Wissenschaftsjournalistin verliehen.

Für die promovierte Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim war Deutsch das liebste Schulfach. "Ja, Mathe und Naturwissenschaften waren auch ganz klasse, aber der Deutschunterricht hat mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht", sagte die 36-Jährige am Samstag bei der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache im Kurhaus in Baden-Baden.

Sprache habe in ihrem Leben immer eine große Rolle gespielt, sagte Nguyen-Kim - nicht nur, weil sie mit Vietnamesisch und Deutsch zweisprachig aufgewachsen sei. "Meine Liebe zur Sprache fing übrigens schon früh an. In der Grundschule war es mein Traum, Schriftstellerin zu werden." Ihr Chemiestudium sei eine Art Umweg gewesen, um am Ende doch Bücher zu schreiben. Neben populärwissenschaftlichen Büchern ist Nguyen-Kim unter anderem für den Youtube-Kanal "maiLab" bekannt und aus der ZDF-Reihe "Terra X: MaiBrain - Reise ins Gehirn".

Die Eberhard-Schöck-Stiftung und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verliehen ihr den mit 30.000 Euro dotierten Hauptpreis, den Jacob-Grimm-Preis. Die Jury würdigte Nguyen-Kim für ihre klare, verständliche und moderne Sprache, mit der sie einem breiten Publikum komplexe wissenschaftliche Inhalte sehr gut vermittele. Weitere Preise gingen an das Deutsche Gymnasium in Estlands Hauptstadt Tallinn und das Digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache.