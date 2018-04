Sebastian Stan (35, "I, Tonya") gehört zu den Stars von "Avengers: Infinity War", die nicht das ganze Drehbuch für DEN Superhelden-Kracher des Jahres gelesen haben. Ein Grund dafür sei, dass er nicht gut darin sei, zu lügen, wie der Darsteller von Bucky Barnes bzw. Winter Soldier im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählte. So könne er auch keine Spoiler verraten, da er nicht wisse, was passiere. Natürlich sei er neugierig, wer stirbt, wer überlebt und was im Rest des Films geschehe, doch für ihn gehe es bei diesem Projekt darum, der Geschichte zu dienen.

"Ich höre mich wirklich an wie Bucky Barnes", ergänzte der Schauspieler schmunzelnd. Sebastian Stan fasste seine Emotionen zu "Avengers: Infinity War" wie folgt zusammen: "Es ist nostalgisch, aufregend, traurig, hoffnungsvoll, mysteriös und ungewiss." Aber vor allem "nostalgisch". In den acht Jahren seit er Teil dieser "Familie" sei, sei viel passiert. Leute haben Kinder bekommen, geheiratet oder sich wieder scheiden lassen. "Es war eine lange Reise mit diesen Leuten", schwelgte er in Erinnerungen. Doch ist diese Reise nun zu Ende?

Wie weit geht Sebastian Stan für seine Freunde?

Für ihn habe es sich bisher nicht wie ein Ende angefühlt. Doch wie sieht es mit seinem Vertrag aus? "Mein Vertrag - ich weiß nicht, wie mein Vertrag aussieht", blieb Sebastian Stan - ganz Profi - vage. Sein Vertrag basiere auf dem "Need-to-know-Prinzip", was so viel bedeutet, wie "Kenntnis nur bei Bedarf". Und damit sei er völlig zufrieden, denn so sei das Leben auch manchmal: "Du gehst dorthin, wo dich der Wind hinträgt."

Wer "Black Panther" gesehen hat, weiß, dass sich seine Figur Bucky Barnes alias Winter Soldier in Wakanda befindet. "Wakanda war sehr wichtig für meine Figur, denn er hat noch nie eine Gelegenheit ergriffen", erklärte der ehemalige "Gossip Girl"-Star. Bucky habe in Wakanda auf eine gewisse Weise ein neues Zuhause und neue Freunde gefunden. Das sei eine andere Entwicklung, als man sie bisher gesehen habe.

Wie in den Trailern bereits zu sehen war, kommt es in Wakanda zu einem Wiedersehen zwischen Bucky Barnes und Steve Rogers. Seine Zusammenarbeit mit Co-Star Chris Evans (36, "The First Avenger: Civil War") sei "einfach", da sie auch privat befreundet sind. Bucky würde für Captain America alles tun. Doch wie weit würde Sebastian Stan für seine Freunde gehen? Einmal sei er einem Freund zuliebe Achterbahn gefahren, obwohl er mit Höhenangst zu kämpfen habe.

Was wohl kein Freund oder Fan von Sebastian Stan machen sollte: "Game of Thrones" spoilern. "Ich mag 'Game of Thrones' sehr. Und das ist so ziemlich die einzige Show, bei der ich alles selbst herausfinden will", stellte der Schauspieler klar.

"Avengers: Infinity War" läuft ab heute, 26. April, in den deutschen Kinos.