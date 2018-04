Der in Schweden geborene weltbekannte DJ Avicii ist im Alter von nur 28 Jahren gestorben. Sein bürgerlicher Name war Tim Bergling. Er wurde am Freitagnachmittag in Maskat, der Hauptstadt des Oman, leblos aufgefunden. Bisher sind jedoch keine weiteren Details zu der möglichen Todesursache bekannt. Der Durchbruch gelang Avicii im Jahr 2011 mit dem Song „Levels". Später folgten dann Megahits wie „Wake me Up" und „Hey Brother". Der junge Schwede arbeitete regelmäßig mit hochkarätigen Künstlern zusammen. Darunter unter anderem Chris Martin von Coldplay, Robbie Williams und Madonna.