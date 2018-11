"Ja, manche Leute denken, dass ich nicht ich selbst bin, was so komisch ist! Warum denken die so was?"

Eine absurde Verschwörungstheorie geistert seit Jahren durch das Internet. Jetzt hat auch die darüber gesprochen, die es betrifft: Avril Lavigne (34, "Head Above Water"). Die Sängerin wurde in der "The Kyle and Jackie O Show" zu den Gerüchten befragt, nach denen sie im Alter von 18 Jahren "gestorben" sei und durch eine Doppelgängerin ersetzt wurde. Lavigne kennt diese Verschwörungstheorie offenbar - wie die Leute darauf kommen, kann sie aber auch nicht erklären.