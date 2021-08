Sehen Sie im Video: Was wurde eigentlich aus Rocksängerin Avril Lavigne?









Anfang der 2000er Jahren kam Avril Lavigne praktisch aus dem Nichts. Mit Songs wie "Complicated", "Sk8er Boi" und "Girlfriend" sang sie sich in die Herzen ihrer Fans. Auch in Europa eroberte die Kanadierin die Charts. Doch 2014 sollte für Lavignes Karriere ganz plötzlich Schluss sein. Eine Borreliose-Erkrankung fesselte die Sängerin monatelang ans Bett. Erst 2018 meldete sich die Kanadierin mit dem Album "Head Above Water" zurück. Darauf besingt sie die schwere Zeit ihrer Erkrankung. Jetzt sorgt die 36-Jährige erneut für Gesprächsstoff. Dieses Mal mit ihrem Liebesleben, denn Lavigne soll frisch verliebt sein, in ihren Musikerkollegen Mod Sun. Laut People-Magazine kamen sich die beiden durch die Zusammenarbeit an dem neuen Album der Sängerin näher. In der Vergangenheit war die Rocksängerin bereits zwei Mal mit Musikerkollegen verheiratet. 2015 trennte sie sich von Chad Kroeger. Lavigne und der Frontmann der Band Nickelback hatten im Sommer 2013 geheiratet. Zuvor war sie bereits mit dem Sänger Deryck Whibley verheiratet.

