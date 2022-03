Zahlreiche Prominente helfen derzeit mit, Geflüchteten aus der Ukraine zumindest vorübergehend ein Dach über dem Kopf zu bieten.

Der Krieg in der Ukraine hat nach UN-Angaben schon mindestens 1,7 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. In Deutschland ist die Hilfsbereitschaft groß, auch bei den Prominenten. Zahlreiche Stars organisieren Schlafunterkünfte für Geflüchtete - oder nehmen sie sogar bei sich auf.

Ursula Karven (57) hat sich über die "Deutsche Schule" in Kiew als Notunterkunft gemeldet. Bei einer Premiere erzählte sie "RTL" am gestrigen Donnerstag: "Ich bin gerade dabei, eine Familie aufzunehmen, ich bin mittendrin. Wahrscheinlich kommen sie morgen oder übermorgen an." Die zwei Mütter und ihre Kinder versuchten zum Zeitpunkt des Gesprächs, über die Grenze zu kommen. "Es sieht gut aus, bis jetzt", so Karven.

Schlagerstar Vicky Leandros (69) verkündete auf Facebook und Instagram, dass sie und ihre Tochter den Familienbetrieb Gut Basthorst für Geflüchtete öffnen werden. Zwei Mütter mit fünf Kindern sollen dort in dieser Woche ankommen, wie die Sängerin ankündigte.

Auch Schlagersängerin Anni Perka (33) hat sich ein Herz gefasst und ihre Gästewohnung einer geflüchteten Familie zur Verfügung gestellt. Auf Facebook teilte sie schon am 1. März die Information, dass sie ihre möblierte 2-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss in Landshut einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie kostenfrei zur Verfügung stellen wolle. Nun wohnen dort laut "schlager.de" eine Mutter mit zwei Kindern, Tante und Oma.

Maschmeyer mietet Hotel

Im größeren Stil haben Carsten Maschmeyer (62) und seine Gattin Veronica Ferres (56) Initiative ergriffen: Sie mieteten ein ganzes Hotel in Hoyerswerda, das 80 Zimmer mit 160 Betten, Küche und Tagungsräume zur Verfügung stellt. Im Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte Maschmeyer: "Diese Menschen mussten auf ihr Hab und Gut verzichten, ihre Heimat verlassen. Es ist ein kleiner Lichtblick, aber vielleicht ein tröstendes Willkommenszeichen." Das Hotel wurde für mehrere Monate angemietet, mit Option auf Verlängerung.

Ballermann-Star Ikke Hüftgold (45) machte ebenfalls schon Schlagzeilen mit seinem Engagement: Mit seiner neu gegründeten Organisation "Summerfield Kids Foundation" holte er schon mehrere Busse mit Geflüchteten nach Deutschland. Insgesamt will er 500 Menschen vor dem Krieg in Sicherheit bringen. Der "Bild" sagte er: "Privat werden wir natürlich auch unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Sollten wir nicht alle Menschen direkt unterbringen können, entstehen in unserer neu gebauten Firma zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für etwa 40 Personen. Wir müssen jetzt einfach alle da sein für unsere Nachbarn!"

Die Milbergs nehmen neunköpfige Familie auf - und sechs Hunde

Schauspieler Axel Milberg (65) hat indes eine neunköpfige Familie mit sechs Hunden in seinem Haus untergebracht. Seine Frau Judith Milberg (60) postete auf Instagram ein Foto der Familie, der drei Yorkshire-Terrier und deren drei Welpen. In einer "abenteuerlichen und lebensgefährlichen" Flucht seien sie nach München gekommen, so Milberg. "Die Familie ist schwer traumatisiert und es bedarf besonderer Fürsorge, da Ivan ein Junge mit Behinderung ist, er ist auf den Rollstuhl angewiesen und kann nicht sprechen." Milberg bedankt sich in dem Post nicht nur bei Nachbarn, Ärzten und Apothekern für ihre Hilfe, sondern auch bei ihrem Sohn Julius, der die Familie angesprochen hätte: "Danke, dass du mit soviel Empathie und Herz das Richtige getan hast!"

Cathy Hummels (34) hatte in ihrer Instagram-Story angekündigt, dass sie ihre Tür für Waisenkinder öffnen werde. Sie wolle mit gutem Beispiel voran gehen. Sie schrieb: "Ich setze mich für die ein, die überhaupt nichts für diesen Krieg können und nicht einmal Eltern haben, die sie beschützen..."

Manche Promis erwähnen ihre Hilfsbereitschaft auch nur in Nebensätzen: Amira Pocher (29) machte etwa in ihren Instagram-Stories auf eine Organisation aufmerksam, bei der sich Menschen mit Wohnraum registrieren lassen können, um Geflüchtete aufzunehmen. Dazu schrieb sie: "Tolle Sache!! Gerade gesehen und direkt registriert."

Und der "Club der roten Bänder"-Schauspieler Timur Bartels (26) deutete in einem neuen Rezept-Post vor vier Tagen an, dass er neuerdings ja Mitbewohner aus der Ukraine habe - ein älteres Paar, das er bei sich aufgenommen hat.