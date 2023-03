27. März 2023

Baby-News im Großherzogtum Luxemburg: Guillaume und Stéphanie bekommen zweiten Jungen

Große Freude in Luxemburg: Erbgroßherzog und Erbgroßherzogin Stéphanie sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Wie der Palast mitteilt, hat die 39-Jährige um 10.04 Uhr einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Der kleine Prinz habe bei seiner Geburt 3.575 kg gewogen und sei 53 cm groß. Ihm und seiner Mutter gehe es gut. In der Verkündung des royalen Nachwuchses haben Guillaume und Stéphanie den Namen verkündet: François Henri Luis Marie Guillaume. Woher der erste Vorname stammt, ist unklar. Im luxemburgischen Teil der Familie gibt es im engeren Kreis niemanden, der diesen Namen trägt, gleiches gilt für die belgische (mütterliche) Seite. Henri dagegen ist geläufig in der Großherzogfamilie, das Oberhaupt und damit der Großvater des Kleinen trägt ihn zum Beispiel. Louis – mit o – lautet der Name eines Onkels von François. Begrüßt wird der jüngste Spross der royalen Familie mit 21 Kanonenschüssen. Es ist davon auszugehen, dass er auch schon bald sein älteres Brüderchen, Prinz Charles, kennenlernt. Er kam am 10. Mai 2020 auf die Welt.

