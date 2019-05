Irgendwie war alles anders als sonst. Herzogin Meghan posierte nicht vor den Stufen des Lindo Wing mit ihrem Neugeborenen, wie es Herzogin Kate vor gut einem Jahr noch getan hat. Stattdessen war es Prinz Harry, der am Nachmittag vor ausgewählte Pressevertreter trat und über die Geburt und seinen Sohn sprach. Mit wenig Details zwar, aber dafür wirkte der Auftritt umso liebenswürdiger.

Baby Sussex: Meghan und Harry grenzen sich vom Palast ab

Doch der gesamte Ablauf des Geburtstages von Baby Sussex war vor allem ungewöhnlich. Nachdem der Buckingham Palast um 15.14 Uhr deutscher Zeit bestätigte, dass bei Meghan am Morgen die Wehen eingesetzt hätten, posteten die frischgebackenen Eltern nur eine halbe Stunde später die Verkündung: Das Baby ist schon da und es ist ein Junge. Ungewöhnlich, dass es erst ein Statement des Palastes gab und dann einen Instagram-Post von Harry und Meghan. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass Meghan und Harry ein eigenes Pressebüro haben, abseits des Buckingham Palastes, das sich um ihre sozialen Netzwerke kümmert.

Auf Twitter sorgte die durchaus verwirrende Social-Media-Strategie für Kritik. "Wie der Palast die Verkündung gehandhabt hat, war ein einziges Chaos. Es würde helfen, wenn das Pressebüro mehr Zeit investiert, um Journalisten zu informieren und weniger Zeit auf Instagram verbringt", schrieb dort zum Beispiel Richard Palmer, Royal-Experte der Zeitung "Daily Express".

Kate und William folgen immer dem gleichen Schema

Die Art und Weise und das Timing der Verkündungen schien indes sogar das Pressebüro des Buckingham Palastes zu irritieren. So wurde die Ankündigungstafel - ein Relikt aus einer Zeit vor Twitter und Instagram - erst über zwei Stunden nach dem "It's a Boy"-Posting vor dem Palast aufgestellt.

Man erinnere sich nur an die letzte Geburt von Herzogin Kate. Am Morgen des 23. April bestätigte damals der Kensington Palast auf Twitter, dass Kate in den Wehen liege. Anschließend hatten die britische Presse und zahlreiche Fans genügend Zeit, sich vor dem Lindo Wing des St. Mary's Hospital zu positionieren. Gegen 14 Uhr verkündete dann ebenfalls der Kensington Palast, dass Kate einen Jungen bekommen habe. Und um kurz vor 19 Uhr standen dann Kate und William mitsamt Baby Louis vor dem Krankenhaus.

Auf all das hatten Meghan und Harry hingegen keine Lust. Sie wollen sich nicht verpflichtet fühlen, ihr Kind sofort der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und die 37-Jährige soll den Druck auf royale Mütter, direkt nach der Geburt mit Make-up und im Kleid zu posieren, viel zu groß finden. Die Amerikanerin und Prinz Harry wollen einen anderen, ihren eigenen, Weg gehen. Und während sie in Sachen Presse dank ihrer Hollywoodkarriere bestens gerüstet ist, will Harry die Medien möglichst weit von sich und seiner Familie fern halten. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen daran, was die Paparazzi und die vielen Schlagzeilen seiner Mutter, Prinzessin Diana, für Schaden zugefügt haben.

Der nächste Schritt für die beiden wird sein, ihren kleinen Sohn zu zeigen. Doch dafür wollen sie sich zwei Tage Zeit nehmen, verkündete Harry vor den Journalisten. Auch den Namen haben sie noch nicht verraten - sie behalten die Zügel in der Hand. Und wenn sie sich damit vom Buckingham Palast und den strikten Traditionen und Regeln emanzipieren: umso besser.

Quelle: Twitter Buckingham Palast / Instagram sussexroyal