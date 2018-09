Nach dem Paradies kam die bittere Realität des Alltags: Philipp Stehler (30) und Pamelita Gil Mata (28) haben ihre Trennung via Instagram-Story bekannt gegeben. Die beiden hatten sich bei der Datingshow "Bachelor in Paradise" kennengelernt und gingen als Paar aus der Show.

Die RTL-Kuppelshow sollte ehemaligen "Bachelorette"- und "Bachelor"-Kandidaten die Chance auf eine neue Liebe ermöglichen. "Bachelorette"-Kandidat Philipp schenkte seine Aufmerksamkeit von Anfang an der "Bachelor"-Kandidatin Pam. Die beiden hielten den Versuchungen im Paradies stand und flogen als Liebespaar nach Deutschland zurück. Doch jetzt erklärt Philipp das Liebes-Aus. Das Fitnessmodel äußert sich zu der Trennung in seiner Instagram-Story: "Wir sind aber an einem Punkt angekommen, wo wir gemerkt haben, dass es zusammen nicht weitergeht, und haben deshalb die Beziehung beendet."

Echte Beziehung oder gespielte PR-Liebe?

Als Grund für die Trennung gibt Philipp immer wieder auftauchende Uneinigkeiten an. "Wir haben viel probiert, viel miteinander geredet und probiert, alles hinzukriegen." Die Fans der beiden hatten schon länger gemunkelt, dass die Beziehung auf wackeligen Beinen steht oder sogar gar nicht wirklich existiert. Die beiden zeigten sich nur selten zusammen, wohnten in unterschiedlichen Städten (Philipp in Berlin, Pamela in Nürnberg). Dass die Beziehung ein Fake gewesen sei, bestreitet Philipp in seiner Story: "Die Leute, die denken, dass das Fake war, die muss ich enttäuschen. Es war alles mehr als real."

Während Philipp offen über das Beziehungs-Aus spricht, hält sich Pamela bedeckt und hat sich bisher noch nicht klar geäußert. In ihrer Insta-Story bedankt sie sich lediglich für die vielen Nachrichten, die sie von Fans erhält. Während es bei diesem "Bachelor in Paradise"-Paar nicht mit der großen Liebe geklappt hat, scheint es für ein anderes Pärchen bessere Chancen zu geben: "Promi Big Brother"-Teilnehmer Johannes Haller (30) und Yeliz Koc (24) haben sich gefunden und posten fleißig Pärchen-Bilder auf Instagram. Allerdings sind sich die beiden erst nach der Show nähergekommen.