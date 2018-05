Findet Oliver Sanne (31) bei "Bachelor in Paradise" die große Liebe? Der Ex-Bachelor ist ab dem 9. Mai (immer mittwochs, 20:15 Uhr, RTL) im Spin-off der Kuppelshow zu sehen. In der Sendung treffen Singles, die bei "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" teilgenommen haben, in einem Resort in Thailand aufeinander.

Sanne hatte 2015 Liz Kaeber seine letzte Rose gegeben, kurze Zeit später war jedoch schon wieder Schluss. Bei "Bachelor in Paradise" trifft er jetzt unter anderem auf die Zweitplatzierte Carolin Ehrensberger. Hat sie ihm den Korb mittlerweile verziehen? Gibt es vielleicht sogar eine zweite Chance? Im Interview mit spot on news schließt Sanne zumindest nichts aus.

Haben Sie lange überlegt, ob Sie bei "Bachelor in Paradise" dabei sein wollen?

Oliver Sanne: In der Tat hatte ich mir es gut überlegt mitzumachen. Ich habe von der Show gehört und war zunächst skeptisch, da ich nicht wusste, auf welche Kandidaten (vor allem aber Kandidatinnen) ich treffen würde. Gerne will ich ja "erfolgreich" aus der Show gehen und da würde nicht jede X-beliebige zu mir passen.

Haben Sie die letzten "Bachelor"- und "Bachelorette"-Staffeln verfolgt, ist Ihnen jemand besonders in Erinnerung geblieben?

Sanne: Ich habe "meine Sendung" natürlich auch weiterhin verfolgt - als Ehemaliger bin ich natürlich interessiert, was die Nachfolger anders/besser/schlechter machen und wie deren Kandidaten so sind. Es gab schon die ein oder andere Kandidatin, die in Erinnerung geblieben ist - dies hatte aber nicht immer nur einen begeisternden Hintergrund. (lacht)

Bei "Bachelor in Paradise" treffen Sie unter anderem auf Carolin, der Sie im Finale einen Korb gegeben haben. Wie mulmig war Ihnen vor dem Wiedersehen?

Sanne: Ich wusste ja nicht, dass ich auf Sie treffe. Allerdings habe ich es schon vermutet und ich war natürlich schon gespannt, wie die Stimmung zwischen uns sein wird. Hat man eine lockere Basis, ist es angespannt? Kommt es noch mal zu einem Flirt? Gibt es die große Racheaktion. Ich war aber neugierig und habe mich grundsätzlich sehr gefreut sie wiederzusehen. Gleichzeitig habe ich gehofft, dass wir noch mal die Möglichkeit bekommen uns vielleicht "erneut zu finden". Ein Versuch ist es ja immer wert.

Warum hat es in der Liebe bei Ihnen bisher noch nicht funktioniert?

Sanne: Es hat grundsätzlich schon funktioniert - allerdings nicht dauerhaft über Jahrzehnte. Ich weiß, was eine Beziehung ausmacht, allerdings gehören immer zwei Seiten dazu. Beide müssen dauerhaft arbeiten, damit eine Beziehung erfolgreich bestehen bleibt... Dies ist mir, oder meinen Partnerinnen dann scheinbar nicht immer gelungen.

Sind Sie gerne Single?

Sanne: Es ist ungewohnt Single zu sein, da ich tatsächlich viele Jahre meines Lebens in langjährigen Beziehungen war. Single sein hat sowohl Vor- als auch Nachteile natürlich. Ich denke die kann sich jeder denken.

Wie stellen Sie sich Ihre Traumfrau vor?

Sanne: Ich mag Frauen, die den Raum betreten und das gewisse Etwas in Form von Charisma, Ausstrahlung bzw. Aura mitbringen. Eine Haarfarbe oder Nationalität spielt dabei keine Rolle - optisch sollte "SIE" natürlich attraktiv für mich sein, aber die Wirkung auf mich ist viel entscheidender.

Welche Eigenschaften sollte sie mitbringen?

Sanne: Herzlich, familiär, ehrlich, humorvoll, spontan, schlagfertig sind Eigenschaften, die ich schätze - am besten als Gesamtpaket.

Träumen Sie von einer eigenen Familie?

Sanne: Absolut! Ich denke, dass dies einen großen Anteil bei der Frage nach "dem Sinn des Lebens" ausmacht.