2016 verteilte Leonard Freier noch Rosen in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor", jetzt ist er ein verheirateter Mann. Die Frau an seiner Seite ist nicht etwa eine "Bachelor"-Kandidatin, sondern seine Freundin Caona, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Sechs Jahre war das Paar liiert, bevor es zur Trennung kam und Freier im Fernsehen auf Frauenfang ging. Seit Anfang dieses Jahres sind die beiden wieder zusammen. Im März folgte die Verlobung und nun sogar die Hochzeit.

Die Trauung fand auf Schloss Wulkow statt, in der Nähe von Berlin. Den ganzen Tag dokumentierten Freier und seine Frau ausführlich auf ihren Instagram-Seiten. Von den Vorbereitungen am Morgen, über die Trauung am Mittag bis hin zur Party in den frühen Morgenstunden - fast minutiös konnte man alles in einer Insta-Story verfolgen. Dabei ging es während der Feierlichkeiten zu wie auf einem Jahrmarkt: Es gab Zauberer und Kinderanimation, Pfeil- und Bogenschießen, Waffel- und Eisstände sowie eine Parfumbar.

"Bachelor in Paradise"-Kandidat Sebastian unter den Gästen

Unter den Gästen fand sich auch ein bekanntes Gesicht: Sebastian Fobe, Kandidat bei "Bachelor in Paradise". Er ließ sich beim Bogenschießen filmen und kommentierte: "Wer ist das Ziel? Paul Janke?" Oha, da scheint es während der Dreharbeiten in Thailand wohl ordentlich gekracht zu haben.

Leonard Freier ist übrigens nicht der erste Bachelor-Kandidat, der wieder mit seiner früheren Partnerin liiert ist. Auch Oliver Sanne, Bachelor des Jahres 2015, sowie Jan Kralitschka, Bachelor des Jahres 2013, wagte einen zweiten Anlauf mit ihren Ex-Freundinnen. Allerdings sind beide in der Zwischenzeit wieder getrennt. Dass Freier seine Verflossene nun sogar geheiratet hat, ist bisher einmalig in der "Bachelor"-Historie.