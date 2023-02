Prinz William und Prinzessin Kate saßen im Publikum, als Helen Mirren Queen Elizabeth II. ehrte. Für die verstorbene Monarchin fand die Hollywood-Ikone warme Worte.

Es ist knapp ein halbes Jahr her, dass Großbritannien – und der Rest der Welt – sich von Queen Elizabeth II. verabschieden mussten. Bei vielen Briten sitzt die Verehrung ihrer ehemaligen Monarchin noch immer tief. So auch bei Helen Mirren, die sie 2006 im Kinofilm "Die Queen" verkörperte. 2007 gewann sie für ihre Darstellung sogar den Oscar. Es hätte also niemand besser passen können als Helen Mirren, um die Königin am Sonntagabend bei den Bafta Awards zu ehren.

Baftas: Helen Mirren ehrt die Queen

Zu Lebzeiten war Queen Elizabeth II. eine große Unterstützerin der Bafta Academy, die wichtigste Filmakademie Englands. "Die Beziehung zwischen Bafta und Ihrer Majestät besteht seit langem, und Bafta wäre ohne ihre loyale Unterstützung nicht das, was es heute ist", sagte Mirren auf der Bühne der Verleihung. Nicht nur zahlreiche Filmstars und Kolleg*innen hörten ihr zu, sondern auch Prinz William und Prinzessin Kate, die die Royal Family am Abend vertraten.

"1953 schaute die ganze Welt bei der Übertragung ihrer Krönung zu. Von da an war sie zweifellos die führende Frau der Nation, aber so geheimnisvoll wie ein Stummfilm-Star", sagte Mirren. "Wer sonst könnte mit den berühmtesten Sängern, Schauspielern und Performern der Welt zusammentreffen und sie zu ihren Nebendarstellern machen", sagte sie.

William und Kate im Publikum

Mirren vergaß nicht, worum es am Abend der Verleihung ging – nämlich darum, die besten Leistungen und Filme des Jahren zu küren. Und so zog sie einen Vergleich zwischen der verstorbenen Majestät und der Filmindustrie. "Das Kino in seiner besten Form tut das, was Ihre Majestät mühelos getan hat – es bringt uns zusammen und vereint uns in einer Geschichte. Eure Majestät, Sie sind der führende Star unserer Nation. Im Namen der Bafta danke ich Ihnen für alles, was Sie für unsere Film- und Fernsehindustrie getan haben", schloss sie ihre Rede ab.

Kate und William zeigten sich gerührt ob der warmen Worte der Hollywood-Ikone. Die Gewinner des Abends waren – neben der verehrten Königin – Austin Butler, der für "Elvis" den Preis als bester Hauptdarsteller gewann sowie Cate Blanchett, die für ihre Leistung in "Tár" ausgezeichnet wurde. Bester Film wurde die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues".