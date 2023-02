© WILLIAM EDWARDS/AFP via Getty Images

In der englischen Stadt Margate ist ein neues Kunstwerk von Banksy aufgetaucht.

Der Streetart-Künstlers Banksy hat ein neues Werk geschaffen. Zu sehen ist eine Frau, die offenbar Opfer häuslicher Gewalt wurde.

In der englischen Hafenstadt Margate ist ein neues Kunstwerk des legendären Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Zu sehen ist eine Frau, die im Stil der 1950er Jahre angezogen ist. Sie hat ein blaues Auge und ihr fehlt ein Zahn. Eine männliche Person hat sie ganz offenbar gerade in einer realen Gefriertruhe entsorgt, die vor der Hauswand steht, auf der das Motiv zu sehen ist. Banksy hat die Echtheit des Werkes am Dienstag (14. Februar) auf seinem offiziellen Instagram-Kanal bestätigt. Das Kunstwerk trägt den Titel "Valentinstag-Mascara", wie die Webseite des Künstlers verrät.

Stadtverwaltung lässt Gefriertruhe zwischenzeitlich entfernen

Unter dem Instagram-Post des Künstlers teilen User Gedanken zur Bedeutung des Werkes. "Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Sogar am Valentinstag. Immer!", lautet der am meisten mit Likes versehene Kommentar. Die Stadt Margate hat die Gefriertruhe, die Teil des Streetart-Werks ist, zwischenzeitlich "aus Sicherheitsgründen" entfernen lassen, ist auf der offiziellen Webseite der Stadtverwaltung zu lesen.

Seit dem 15. Februar würde die Gefriertruhe jedoch wieder an Ort und Stelle stehen. Das Objekt sei "sicher gemacht worden", hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben, und sei nun zurück "an seiner originalen Position am Ort des Kunstwerks".

Banksys Identität ist nach wie vor unbekannt. Als gesichert gilt lediglich, dass der Künstler Brite ist und aus Bristol stammt. Ende vergangenen Jahres sorgte Banksy mit einer Reihe von Werken für Aufsehen, die er in der Ukraine schuf.