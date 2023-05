Eine Stunde lang stand Barack Obama am Mittwochabend in Berlin Klaas Heufer-Umlauf Rede und Antwort. Dabei sprach er auch über seine Frau.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (61) trat während seines dreitägigen Berlin-Besuchs in der Mercedes-Benz-Arena auf. Im rund einstündigen Gespräch mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf (39) plauderte er am Mittwochabend (3. Mai) neben Politik und Klimawandel auch über seine Frau Michelle (59).

Ein Abend mit Barack Obama

"Sie sagt, ich irre mich zehnmal am Tag", scherzte er laut der "Berliner Zeitung" bei dem "Evening with President Barack Obama". Ähnliche Veranstaltungen gab es zuvor in Zürich und Amsterdam. Dort hatte Obama gesagt, seine Frau Michelle sowie die Töchter Sasha (21) und Malia (24) seien viel beliebter als er. Darauf spielte Klaas Heufer-Umlauf in einem Instagram-Posting nach dem Talk in der Schweiz an: "Gestern zusammen mit dem viertbeliebtesten Mitglied der Obama-Familie (laut eigener Aussage)."

Er traf Angela Merkel und Olaf Scholz

In Berlin hatte sich Barack Obama mit Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (68) und ihrem Mann Joachim Sauer (74) zum Abendessen getroffen. Im Gespräch mit Klaas Heufer-Umlauf bezeichnete er Merkel als "alte Freundin". Am Mittwochmittag lunchte er mit Olaf Scholz (64). Der Bundeskanzler dankte Obama später auf seinem Instagram-Profil für dessen Engagement "für Demokratie, Toleranz und Vernunft".

Auch der 44. Präsident der USA (2009-2017) hielt seinen Berlin-Besuch bei Instagram fest und erinnerte an einen Termin seiner gemeinnützigen Stiftung, der Obama Foundation. "Diese jungen Menschen setzen sich dafür ein, unsere Gemeinschaften zu stärken und die Demokratie voranzubringen."

Es war das fünfte Mal, dass Barack Obama Berlin besucht hat. Am Donnerstag (4. Mai) reist er wieder in die USA. "Ich freue mich, meine Frau wiederzusehen", kündigte er an.