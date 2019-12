Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (58) hat verraten, welche Filme und Serien ihm 2019 besonders gefallen haben. Auf Instagram postete er eine Liste, auf der der Dokumentarfilm "American Factory", der von seiner eigenen Produktionsfirma stammt, der Konzertfilm "Aretha Franklin: Amazing Grace", die Doku "Apollo 11", der chinesische Spielfilm "Asche ist reines Weiß" oder "Atlantique", ein Drama von Mati Diop, stehen. Weiter geht es mit dem kolumbianischen Film "Birds of Passage" und "Booksmart", einer Filmkomödie von Olivia Wilde, sowie dem Drama "Diane" und "The Farewell", einem Streifen mit Awkwafina in der Hauptrolle.

Aber auch Matt Damon und Christian Bale scheinen Obama überzeugt zu haben - "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" findet sich unter seinen Lieblingsfilmen 2019 ebenso wieder wie der mit Stars besetzte Streifen "The Irishman" von Martin Scorsese, in dem unter anderem Robert De Niro und Al Pacino zu sehen sind. Jamie Foxx und Michael B. Jordan gefielen dem ehemaligen Präsidenten in "Just Mercy", Scarlett Johansson und Adam Driver und ihr Film "Marriage Story" sind ebenfalls auf Obamas Liste - genau wie "The Last Black Man in San Francisco", "Parasite", "The Souvenir", "Transit" und "Little Women" von Greta Gerwig mit Saoirse Ronan und Emma Watson.

Zudem ergänzte Obama noch drei Serien, die für ihn 2019 wichtig waren: die zweite Staffel von Phoebe Waller-Bridges "Fleabag", "Unbelievable" und "Watchmen".