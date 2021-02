Michelle Obama hat ihrem Mann zum Valentinstag liebevolle Worte gewidmet. Barack Obama selbst schwärmt in einem Post von seiner Familie.

Michelle Obama (57) hat den Valentinstag an diesem Sonntag (14. Februar) dazu genutzt, ihrem Ehemann Barack Obama (59) ein besonderes Kompliment zu machen. In einem Instagram-Post veröffentlichte die ehemalige First Lady zwei gemeinsame Bilder des Ehepaares. Eines der Fotos zeigt die beiden barfuß in einer Art Spiegelsaal, in dem kleine Kristalle den Raum zum Glitzern bringen. Auf dem anderen Bild bahnt sich das Paar den Weg durch ein Meer an roten Ballons. "Happy Valentinstag, Barack. Das Leben ist so viel heller an deiner Seite", kommentiert Michelle Obama die zwei Schnappschüsse.

Barack Obama wandte sich in seinem Instagram-Gruß zum Valentinstag nicht nur an seine Ehefrau: "Alles Gute zum Valentinstag an die drei, die mich immer zum Lächeln bringen. Ihr strahlendes Licht macht alles heller", schrieb der ehemalige US-Präsident zu einem Familienbild mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Töchtern Sasha (19) und Malia (22).

Weitere Liebesbekundungen zum Valentinstag

Weitere Stars nutzten den Tag der Verliebten, um die Liebe zu ihrem Partner oder ihrer Partnerin auf Instagram zu feiern. So postete Nicole Kidman (53) ein Knutschfoto mit ihrem Ehemann Keith Urban (53). Michael Douglas (76) tat es ihr gleich und wünschte seiner "wundervollen Ehefrau" Catherine Zeta-Jones (51) mit einem Kussbild einen schönen Valentinstag. Rita Wilson (64) bedankte sich mit einem Pärchenfoto bei ihrem Liebsten Tom Hanks (64), dass er sie "jeden Tag zum Lachen bringt."