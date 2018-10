Bei einem Angriff auf eine Synagoge in der US-Stadt Pittsburgh, Pennsylvania, wurden elf Menschen getötet. Ein Schock, nicht nur für die Verletzten, Hinterbliebenen und Einsatzkräfte, auch Politiker und Stars aus den USA lässt das Massaker nicht kalt.

Ex-US-Präsident Barack Obama (57) macht seiner Trauer via Twitter Luft: "Wir trauern um die in Pittsburgh ermordeten Amerikaner." Doch darüber hinaus fordert er auch Konsequenzen: "Wir alle müssen gegen den stärker werdenden Antisemitismus und die hasserfüllte Rhetorik gegen diejenigen ankämpfen, die anders aussehen, lieben oder beten. Und wir müssen damit aufhören, es denjenigen, die Unschuldigen schaden wollen, so leicht zu machen, eine Waffe in die Finger bekommen."

Oscar-Gewinner Tom Hanks (62, "Forrest Gump") macht der Stadt Pittsburgh dagegen Mut. Er postete auf Instagram ein Foto von einem Plakat, das jemand in der Stadt an sein Fenster gehängt hatte. Darauf steht: "Liebe deine Nachbarn ausnahmslos". Hanks kommentiert: "Und nochmal, für mich steht dieses Foto für den Geist von Pittsburgh - mit einem gebrochenen Herzen heute für diejenigen in Squirrel Hill ...", lobt er die Einwohner. Das "nochmal" bezieht sich darauf, dass er das Foto zufälligerweise bereits am 16. Oktober schon mal gepostet hatte. Damals lautete sein begeisterter Kommentar schon: "Der Geist Pittsburghs! Großartige Stadt."

Poetischer formuliert es US-Schauspielerin Alyssa Milano (45, "Charmed - Zauberhafte Hexen") auf ihrem Twitter-Account: "Ich liebe. Ich weine. Aber ich habe keine Angst. Ich prangere den Antisemitismus an." Sie halte zu "Transgendern, Frauen, Schwulen, Ureinwohnern, farbigen Menschen, kranken und verletzlichen Menschen, Einwanderern und Menschen aller Glaubensrichtungen", so Milano. "Die Schießerei sei ein "Angriff auf jeden anständigen Menschen auf dem Planeten" gewesen.

US-Komikerin Amy Schumer (37, "I Feel Pretty") zeigt sich ebenfalls tiefbetrübt und spricht den Angehörigen via Instagram ihre Anteilnahme aus. "Mein Herz ist gebrochen".

Talkmasterin Ellen DeGeneres (60) schickt Liebe: "Heute sende ich Liebe an jeden von euch, der das liest. Jedem einzelnen von euch. Wir sind eine Welt. Wir alle brauchen Liebe. Wir alle wollen Trost. Lasst uns das einander geben", fordert sie via Twitter auf.