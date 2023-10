Barack und Michelle Obama: Süße Liebeserklärung zum 31. Hochzeitstag

4. Oktober 2023

Barack und Michelle Obama feiern 31. Hochzeitstag und teilen süßes Liebesgeständnis

Zum Hochzeitstag postete Ex-First Lady Michelle Obama ein Pärchenfoto von sich und ihrem Mann. Beide lächeln in die Kamera und lehnen die Köpfe aneinander. "31 Jahre und noch ein ganzes Leben vor uns. Ich liebe es, mit dir an meiner Seite durchs Leben zu gehen, @BarackObama. Alles Gute zum Jahrestag, Schatz!", heißt es in dem Posting. Innerhalb weniger Stunden gab es bereits 1,5 Millionen Likes und über 20.000 Kommentare, darunter auch von einigen Stars. So kommentierte Schauspielerin Julia Roberts zwei Emojis mit Herzaugen. Sängerin Alicia Keys schrieb: "Sooo schön." Mehr