Der Gesundheitszustand von Barbara Bush (92, "A Memoir") hat sich verschlechtert. Die frühere First Lady von Amerika habe sich gegen weitere medizinische Behandlungen entschieden. Das teilte ein Sprecher der Familie am Sonntag in einem Statement mit. Die Frau des ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush (93) und Mutter von Ex-Präsident George W. Bush (71) sei nach einer Reihe von Krankenhausaufenthalten und Gesprächen mit ihrer Familie zu diesem Entschluss gekommen. Sie wolle lediglich "Komfortpflege" im Haus der Familie in Houston, im US-Bundesstaat Texas, in Anspruch nehmen.

Wie es in der Stellungnahme weiter heißt, sei Barbara Bush trotz ihres sich verschlechternden Zustands standhaft. Sie sei von einer Familie umgeben, die sie verehre, und sie schätze die vielen freundlichen Botschaften und vor allem die Gebete, die sie empfange. Nähere Details zu ihrem Gesundheitszustand machte der Sprecher nicht.

Bush musste laut dem US-Sender "CNN" im vergangenen Jahr wegen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und kongestiver Herzinsuffizienz mehrfach im Krankenhaus behandelt werden. Die 92-Jährige ist seit 1945 mit George H. W. Bush verheiratet. Sie lernte den späteren US-Präsidenten (1989-1993) bereits im Alter von 16 Jahren kennen.