Die ehemalige First Lady der USA, Barbara Bush (1925-2018), ist gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt. Das Büro von George H. W. Bush (93) bestätigte am Dienstag laut US-Medienberichten ihren Tod. In einer Erklärung heißt es demnach, die frühere First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika und "die unerbittliche Kämpferin für Familien, Barbara Pierce Bush, verstarb am Dienstag, den 17. April 2018 im Alter von 92 Jahren".

Barbara Bush hinterlässt ihren Ehemann, den ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush, mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war, fünf Kinder und deren Ehepartner, 17 Enkelkinder und sieben Urenkel sowie ihren Bruder Scott Pierce. Eines der Kinder des Ehepaars Bush war im Alter von drei Jahren an Leukämie gestorben.

So nimmt ihr Sohn Abschied

Barbara Bushs Sohn George W. Bush (71) erklärte nach dem Tod seiner Mutter: "Meine liebe Mutter ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Laura, Barbara, Jenna und ich sind traurig, aber unsere Seelen sind stark, weil wir wissen, dass ihre es war." Barbara Bush sei eine fabelhafte First Lady und eine Frau gewesen, "die anders war als alle anderen, die Millionen Menschen Leichtigkeit, Liebe und Bildung" brachte, heißt es weiter. "Für uns war sie so viel mehr. Mom hielt uns auf Trab und brachte uns bis zum Ende zum Lachen. Ich bin ein Glückspilz, dass Barbara Bush meine Mutter war. Unsere Familie wird sie sehr vermissen, und wir danken Ihnen allen für Ihre Gebete und guten Wünsche."

Kurz vor ihrem Tod hatte die ehemalige First Lady erklärt, dass sie sich nach einer Reihe von Krankenhausaufenthalten in den letzten Jahren nicht länger behandeln lassen werde. Zuletzt musste sie wegen einer Bronchitis im Januar in die Klinik.

Mit 16 verliebte sie sich in Bush

Barbara Bush stammt aus New York. Ihren späteren Mann traf sie bereits im Alter von 16 Jahren bei einer Tanzveranstaltung. Das Paar heiratete 1945. Wegen Bushs Karriere zog die Familie häufig um, insgesamt sollen sie 29 Mal den Wohnort gewechselt haben. Von 1989 bis 1993 war sie die First Lady der USA. Sie setzte sich vor allem dafür ein, dass alle Familien Zugang zu grundlegender Bildung bekommen. Ihr Sohn George W. Bush wurde später ebenfalls US-Präsident, von 2001 bis 2009 hatte er das Amt inne. Ein weiterer Sohn der Bushs, Jeb (65), war Gouverneur von Florida und republikanischer Präsidentschaftskandidat von 2016.