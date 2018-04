Model, Schauspielerin und "Let's Dance"-Teilnehmerin Barbara Meier (31) macht gerade eine schwere Zeit durch. Wie sie vor wenigen Tagen via Instagram bekanntgab, ist ihre Oma - "einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben" - verstorben. Um ihr bei Trauerfeier und Beerdigung "ein letztes Mal meine Ehre und Liebe zu erweisen", setzte sie am Freitag bei der Live-Tanzshow aus. Die Reaktionen ihrer Fans auf diesen Post müssen überwältigend gewesen sein. Völlig gerührt bedankt sich die rothaarige Schönheit in einem neuen Post für die große Anteilnahme.

"Danke für Eure Offenheit"

"Ich bin überwältigt von all den lieben Nachrichten und Eurer Anteilnahme!! Vielen vielen Dank, dass Ihr mir in dieser schwierigen Woche Kraft gegeben habt", beginnt Meier ihren Post. Es sei für sie "ein ganz neues, aber extrem stärkendes Gefühl" gewesen, dass ihr "so viele (oft fremde) Menschen in einer so emotionalen Situation beigestanden sind". Dass viele ihr von eigenen Verlusten erzählt haben, lässt sie ebenfalls nicht unerwähnt: "Danke für Eure Offenheit!"

Sie lobt Social Media

Barbara Meier lobt zudem die sozialen Medien: "Diese Tage haben mir gezeigt, wie wertvoll Social Media sein kann und dass ich unglaublich tolle Fans hier habe, die sich zwar über schöne Fotos und Outfits freuen, aber scheinbar noch viel mehr für mich da sind, wenn es mir nicht gut geht", fasst sie zusammen. Und schiebt ein begeistertes "Wow! Ich kann nur sagen: Danke von ganzem Herzen!! Schön, dass es Euch gibt!" hinterher.

Barbara Meier kam im oberpfälzischen Amberg zur Welt und lebt heute mit ihrem Partner, dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann (42), in Wien. Bekannt wurde sie als Gewinnerin der zweiten Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel" (2007). Inzwischen arbeitet sie auch als Schauspielerin.