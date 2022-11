Die ehemalige "GNTM"-Gewinnerin Barbara Meier ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das hat das Model via Instagram bekannt gegeben.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier (36) und ihr Ehemann Klemens Hallmann (46) sind erneut Eltern geworden. Das hat das Model jetzt via Instagram bekannt gegeben. "Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da! Ich freue mich sehr, dass es Mama und Emilia so gut geht und wir nun endlich zu viert sind!", schreibt die 36-Jährige aus der Sicht ihrer älteren Tochter Marie-Therese (geb. 2020).

Name ist von Vorfahren inspiriert

Weiter heißt es im Post: "Die letzte Woche haben wir genutzt, uns ganz ohne Trubel kennenzulernen und uns als Familie zu Hause neu einzuleben." Marie-Therese würde ihr Spielzeug schon teilen und sei "ganz fasziniert von diesen süßen kleinen Händen!" Damit spielt das Model auf das Foto des Posts an, das die Hände ihrer beiden Kinder zeigt. "Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft! Liebe Grüße auch von Mama und Papa!" Gezeichnet ist der Post mit Marie-Therese.

Am Ende wird noch eine Erklärung bezüglich des Namens abgegeben: "Genau wie mein Vorname ist auch der Vorname meiner kleinen Schwester inspiriert von unseren Vorfahren. Es ist toll, dass wir so ein kleines Andenken an sie bewahren können."

Im Mai 2022 gaben Barbara Meier und Klemens Hallmann die zweite Schwangerschaft via Instagram bekannt. 2020 kam ihre erste gemeinsame Tochter Marie-Therese zur Welt. Seit Juni 2019 sind Meier und Hallmann verheiratet.