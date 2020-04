Jetzt ist er nicht mehr zu übersehen! Model Barbara Meier (33) präsentiert ihren Babybauch in ein dunkelblaues Minikleid gehüllt in einem kurzen Videoclip auf Instagram. Damit feiert die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin den Welttag des Tanzes. Zum TikTok-Clip schreibt sie: "Heute ist Welttag des Tanzes. Tanzen ist so ein schöner Teil meines Lebens! Und es geht auch mit Babybäuchlein noch ganz gut. Nur der Hüftschwung ändert sich ein wenig."

Barbara Meier machte ihre Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer Clemens Hallmann (geb. 1976) im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen hollywoodreifen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig statt. Mitte Februar gab die "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin (2007) ihre Schwangerschaft bekannt. Das Baby soll im Sommer 2020 auf die Welt kommen.