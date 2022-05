Promibonus? Gab's nicht. Generelle Höflichkeit? Auch die suchten Barbara Schöneberger und ihr Mann in einem italienischen Restaurant in Dresden vergeblich.

Barbara Schöneberger ist eine der beliebtesten und auch eine der erfolgreichsten Moderatorinnen Deutschlands. Sei es beim ESC oder bei "Verstehen Sie Spaß?" – wenn die 48-Jährige auf der Showbühne steht, schalten Millionen Zuschauer ein. Man sollte also meinen, dass wirklich jeder in der Bundesrepublik weiß, wie die Berlinerin aussieht. Doch offenbar ist dem trotz allem nicht so. Das mussten Schöneberger und ihr Mann gerade erleben.

Als das Paar einen Ausflug nach Dresden machte, entschloss es sich, in einem italienischen Restaurant eine Mittagspause einzulegen. Es gab noch freie Plätze, die beiden setzten sich also guter Dinge an einen Tisch. Und es dauerte nicht lange, bis die Gäste an den umliegenden Tischen bemerkten, wer da zu ihnen gestoßen war. Wie Barbara Schöneberger im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" mit Starköchin Cornelia Poletto verriet, wurde schnell überall gewispert, einige Menschen zückten gar die Handys und versuchten, unauffällig ein Foto von ihr zu machen. Zeit dazu hatten sie – denn auf den Service und das Essen wartete hier offenbar jeder etwas länger.

Barbara Schöneberger wollte in Dresden essen gehen

Nach 20 Minuten sei schließlich ein Kellner vorbeigekommen und Schönebergers Mann habe gefragt, ob sie Essen bestellen könnten. Eigentlich die normalste Bitte der Welt – in einem Restaurant. Doch die Servicekraft schien davon eher genervt zu sein: "Nä, das wird nichts, das dauert hier ewig", habe der Kellner in eher unfreundlichem Ton gesagt. Und dann sogar hinzugefügt: "Gehen Sie am besten woanders hin." Ganz offenbar habe er die Moderatorin auch nicht erkannt. Die fand das im Nachhinein ganz lustig: "Das war absolut demokratisch, da wurde jeder gleich schlecht behandelt!"

Ein Fan von solch schroffem Verhalten ist die 48-Jährige dennoch nicht – sie setzt weiterhin lieber auf Freundlichkeit und glaubt, dass sich das auch aufs Gegenüber auswirkt: "Wenn du so in den Wald rufst, bekommst du doch immer etwas Tolles zurück." Und leider hat der entsprechende Kellner den Servicekräften seiner Stadt keinen Gefallen getan, denn Schöneberger warnte im Podcast ihre Gesprächspartnerin Cornelia Poletto: "Sollte sich mal einer aus Dresden bei dir bewerben, sei vorsichtig!"

