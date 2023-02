Erst im Alter von 30 Jahren hat Barbara Schöneberger damit begonnen, Alkohol zu trinken. Nun sei sie aber "voll im Business".

Viele Menschen beginnen schon als junge Erwachsene damit, auf Partys oder im Club Alkohol zu trinken. Barbara Schöneberger (48) rührte jedoch viele Jahre das Glas nicht an. "Ich habe mit 30 das erste Mal Alkohol getrunken", erzählt sie im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie sei jahrelang diejenige gewesen, "die nur Apfelschorle oder Wasser bestellt hat".

Schönebergers Eltern hätten sie demnach davon abgehalten, mit dem Trinken zu beginnen, denn jene "haben geglaubt, das sei der Anfang vom Ende", erzählt Schöneberger. Mittlerweile sei sie jedoch "voll im Business". Von Schnaps hält das Multitalent, das unter anderem auch am 3. März den deutschen ESC-Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" moderiert, aber offenbar nichts. Es interessiere sie nicht, dass Shots "auf einmal runtergestürzt werden" müssen. Auch auf Espresso verzichte sie daher: "Ich will eimerweise große Tassen, aus denen ich gestreckten Kaffee trinke. So ist es auch bei Alkohol."

Das hält Barbara Schöneberger von Heidi Klum

Schöneberger gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Entertainern der Deutschen. Sie ist aus unzähligen TV-Formaten bekannt, darunter etwa die Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" bei RTL, in der sie neben ihren Kollegen Thomas Gottschalk (72) und Günther Jauch (66) auftritt. Am 11. Februar ist sie im Ersten wieder als Moderatorin bei "Verstehen Sie Spaß?" zu sehen. Eine bestimmte Sendung wird Schöneberger aber wohl nie übernehmen - "Germany's next Topmodel" auf ProSieben, das langjährige Format von Heidi Klum (49).

"Ich glaube, das wird nicht passieren", sagt die 48-Jährige nun weiter. "Ich finde Heidi Klum eigentlich total bombastisch, wie die ausschaut, sich bewegt und präsentiert. Das muss man erst mal schaffen!" Schöneberger habe jedoch einmal öffentlich über Klum und ihren Ehemann, den Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (33), gesprochen. Jener habe daraufhin die Einladung zu einem Podcast mit der Moderatorin ausgeschlagen. "Es liegt ein bisschen an ihr, dass ich GNTM nicht übernehmen werde, weil Heidi Klum es mir nicht übergeben will", glaube Schöneberger daher.