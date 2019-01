Lasst Blumen sprechen. Beim "Playboy" verstehen sie diesen Satz offenbar wörtlich. Prominente Damen, die der Chefredakteur gerne für sein Heft ablichten möchte, werden mit bunten Sträußen und warmen Worten beschenkt. Im Fall von Barbara Schöneberger über mehrere Jahre hinweg. Ohne Erfolg – bislang zumindest.

"Ich wurde jahrelang vom 'Playboy'-Chefredakteur jedes Jahr mit einem Blumenstrauß umworben", verriet Schöneberger am vergangenen Samstag in einem Gespräch mit Bastian Pastewka auf ihrem eigenen Radiokanal "Barbaradio". Stets sei eine Karte dabei gewesen mit einer eindeutigen Frage: "Frau Schöneberger, wollen sie es sich in diesem Jahr vielleicht nicht doch überlegen?"

Schöneberger erhält neuen Blumenstrauß

Der "Playboy" wollte, dass die Moderatorin sich für das Magazin auszieht. Doch seit einigen Jahren hätten die Überredungsversuche aufgehört. "Jetzt muss ich leider sagen, dass sehr lange schon keine Blumensträuße mehr kommen", sagte die 44-Jährige enttäuscht. Doch der "Playboy" scheint immer noch Interesse zu haben.

Am Mittwochmorgen erhielt Barbara Schöneberger einen neuen Blumenstrauß. "Es kamen Blumen an", schrieb die gebürtige Münchnerin und veröffentlichte auf ihrem Facebook-Profil ein Foto davon. Dazu schrieb sie: "Die dazugehörige Karte steckte in einem Umschlag, der in einem Umschlag steckte, der in einem noch größeren Umschlag steckte. Man musste sie also entblättern. Macht Sinn, ist da ja Programm."

Fans von "Playboy"-Angebot begeistert

Das neuerliche Blumengeschenk scheint Wirkung zu zeigen. "Ich denke ernsthaft darüber nach!", schrieb Schöneberger und versetzte ihre Fans damit in Verzückung. Viele sprechen ihr Mut zu und sind begeistert von der Idee. Die Kommentare reichen von "Endlich mal eine richtige Frau im Magazin" bis "Wenn nicht du, wer dann?".

Vermutlich wird der "Playboy" auch in den kommenden Jahren Blumensträuße schicken müssen. Wetten, dass Barbara eisern bleibt?